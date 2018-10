Diebe bedienten sich an abgestelltem Lkw

Zwischen 6.30 und 8.30 Uhr schlugen die unbekannten Täter auf einem Parkplatz in Gries am Brenner zu - dort stand nämlich ein Sattelanhänger, der ins Visier der Täterschaft geriet. „Mehrere kreuzförmige Löcher wurden in die Plane des Fahrzeugs geschnitten“, schildert die Polizei. „Anschließend wurde die Plastikverpackungen der geladenen Paletten aufgeschnitten und daraus Schuhe in Kartons entwendet“, so die Beamten weiter.