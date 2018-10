Furiose Bilder einer Welt im Wandel

Mit dem ersten Blick vom Mond auf die Erde wird das „Crossroads“ am 31. Oktober eröffnet: In der Doku „Earthrise“ erzählen die Astronauten der Apollo 8 von diesem magischen Moment. Doch seit damals hat die Welt sich gewandelt, muss sich auch weiter zum Guten verändern, wie Nova Ami and Velcrow Ripper in „Metamorphosis“, dem zweiten Eröffnungsfilm, voll beeindruckender Poesie zeigen.