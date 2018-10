Mann bei Einbruch gestört, er konnte aber flüchten

Zeugen haben in der Nacht auf Samstag kurz vor 3 Uhr bei der Polizei in Reutte den Einbruch in ein Cafe gemeldet. Sie gaben an, laute Geräusche aus dem bereits geschlossenen Lokal vernommen zu haben. Als die Beamten in der Folge am Tatort eintrafen, entdeckten sie dann tatsächlich auch ein eingeschlagenes Fenster. Der Täter war aber schon weg. Im Bereich der Theke hat der Unbekannte einen Schrank aufgebrochen und daraus einen mittleren dreistelligen Euro-Bargeldbetrag gestohlen.