Panischer Passagier wird fast in Triebwerk gesogen

Andere Passagiere schildern gegenüber dem US-Fernsehsender FOX News die Situation in dem Frontier-Airlines-Flieger. Der Mann habe sich schon auf der Startbahn in Cancun seltsam verhalten, erinnern sich mitreisende. „Wir waren in einer Reihe weiter vorne und der Herr musste sich übergeben“, erinnert sich ein Reisender. Der erkrankte Mann erhielt einen neuen Sitzplatz, bekam es dann allerdings offensichtlich mit der Panik zu tun und wollte um jeden Preis aus dem Flugzeug.