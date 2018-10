Mann (25) mit verbotenem Totschläger attackiert

Wie die Polizei erst am Samstag berichtete, kam es bereits vor einer Woche, am 20. Oktober, zu diesem Vorfall. Mehrere Personen gerieten gegen 4 Uhr vor einem Lokal in Imst in einen Streit. Dabei kamen sich zwei Männer nicht nur verbal in die Haare. Und es wurde blutig! Ein 28-jähriger Österreicher schlug seinem Kontrahenten, ebenfalls ein Einheimischer (25), plötzlich mit einem verbotenen, zweifach ausziehbaren Schlagstock (ein so genannter „Totschläger“ aus Metall) auf den Kopf. Dieser ging benommen zu Boden und wurde erheblich verletzt. Da die anwesenden und involvierten Personen jedoch weder Polizei noch Rettung verständigten, kam die Tat erst im Laufe der Woche nach umfangreichen Ermittlungen seitens der Polizei ans Tageslicht. Der 28-Jährige wurde einvernommen und gestand die Tat. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 28-Jährigen erlassen.