Palästinenser feuern Raketen auf Israel ab

Fünf Palästinenser getötet

Vier palästinensische Demonstranten waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. 85 weitere Menschen seien bei den Protesten im Gazastreifen am Freitag verletzt worden, hieß es weiter. Ein fünfter Palästinenser sei bei einem Sprengunfall im Gazastreifen ums Leben gekommen, der nicht unmittelbar mit den Demonstrationen am Grenzzaun zu tun gehabt habe. Er habe an einem Sprengsatz gearbeitet.