Van der Bellen mahnt das „Österreichische“ ein

Denn das Gefühl der Zusammengehörigkeit und respektvoller Umgang miteinander seien die Grundlage des österreichischen Erfolgsmodells in den letzten 100 Jahren. „Ich erwarte, dass wir das nicht aus den Augen verlieren“, sagte Van der Bellen in der Ansprache, die am Abend im ORF ausgestrahlt wurde. „Österreichisch“ sein bedeute, zur Kenntnis zu nehmen, dass „die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß, aus unversöhnlichen Positionen besteht, sondern dass eine Lösung zum Wohle aller immer in der Mitte liegt“.