„Volle Unterstützung im Kampf gegen Plastikflut“

„Was einst als technische Allzweckwaffe gefeiert wurde, ist längst zu einem Problem geworden. Sei es am Berg, im Wald, entlang von Straßen, in Feldern oder auch in unseren Seen, Flüssen und schlussendlich im Meer. Die Plastikflut hinterlässt überall ihre Spuren. Pro Jahr gelangen derzeit unglaubliche acht Millionen Tonnen Plastik pro Jahr ins Meer - das ist ein vollgefüllter Müllwagen pro Minute. Die mit breiter Mehrheit im EU-Parlament beschlossene Eindämmung von Einweg-Plastik ist deshalb ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Natur- und Umweltverschmutzung“, begrüßt und unterstützt heute VP-Umweltsprecher LA Martin Mayerl die mit breiter Mehrheit im euopäischen Parlament beschlossene Initiative.