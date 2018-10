Wohnungsbrand: Ein Mann schwer verletzt

17 Bewohner eines Mehrparteienhauses im obersteirischen Trieben (Bezirk Liezen) haben in der Nacht auf den Nationalfeiertag ihre Wohnungen wegen eines Brandes verlassen müssen. Ein Mann wurde von den Feuerwehrleuten schwer verletzt gerettet und kam in das Krankenhaus Rottenmann. Später wurde er wegen schwerer Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen, so das Bereichsfeuerwehrkommando Liezen.