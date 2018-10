„9 Schätze, 9 Plätze“: Heute am Abend mitvoten!

In der ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ wird am Abend des Nationalfeiertags um 20.15 Uhr auf ORF 2 zum bereits vierten Mal der schönste Platz Österreichs gekürt. Welcher Ort siegt, wird nach der Sendung per Telefon-Voting entschieden. Der schönste Platz Wiens, der gegen die anderen Bundesländer ins Rennen geht, ist bereits bekannt: „Am Himmel“ im Norden Döblings.