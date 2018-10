Mobilfunker bejubeln Ende der Papierrechnung

„Bedeutender Schritt“ in der Umsetzung von 5G

A1-Chef Markus Grausam sprach heute in einer Aussendung von einem „bedeutendem ersten Schritt in der Umsetzung der 5G-Strategie“. Für „3“-Boss Jan Trionow habe die Branche mit der Novelle „die einmalige Möglichkeit, uns als starken Player im internationalen Umfeld zu positionieren“. T-Mobile Austria-Chef Andreas Bierwirth meinte, „je rascher 5G in Österreich ausgerollt wird, desto früher können wir uns als international starker Digitalstandort positionieren und globale 5G-Entwicklungsprojekte sowie Kooperationen ins Land bringen“.