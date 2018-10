Algorithmus-Gemälde für 432.000 Dollar versteigert

Erstmals ist das Werk künstlicher Intelligenz als Kunstwerk versteigert worden. Wie das New Yorker Auktionshaus Christie‘s berichtet, wechselte ein von einem Algorithmus erstelltes Gemälde um 432.000 Dollar (rund 380.000 Euro) den Besitzer. Der Verkaufspreis lag weit über dem geschätzten Preis von 7000 bis 10.000 Dollar, den das Traditionshaus für die Versteigerung am Donnerstag angesetzt hatte. Fünf Bieter trieben den Preis minutenlang in die Höhe, ehe ein anonymer Bieter am Telefon den Zuschlag bekam.