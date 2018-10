Auf der Suche nach den Schul-Skikindern

Und die Experten wollen sich in der anstehenden heurigen Wintersaison nicht auf altbewährtes Ski-Tourismus-Marketing verlassen, sondern vor allem die Jüngsten auf der Piste in den Fokus rücken, wie Salzburger-Land Tourismus Chef, Leo Bauernberger, berichtet: „Um das hohe Niveau an Nächtigungen im Winter halten zu können, müssen wir alleine schon wegen der demographischen Entwicklung bereits jetzt Familien und speziell die Schul-Kinder in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen.“