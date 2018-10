Klagenfurt: Pärchen zweimal beim Klauen erwischt

Zum Glück sind der 23-jährige Klagenfurter und seine 19-jährige Freundin offenbar recht „patschert“ und werden es sich hoffentlich eine Lehre sein lassen. Die beiden haben Mittwoch in den frühen Morgenstunden das erste Mal versucht, in einem Tankstellenshop in ihrem Wohnort, etwas zu klauen.