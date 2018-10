Betreuung der kleinsten Steirer wird flexiber

36.800 Kinder werden in der Steiermark in Kinderkrippen, -gärten, bei Tagesmüttern und in Horten betreut. Der Bedarf steigt, weshalb das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz überarbeitet wird. Die wichtigste Änderung für Eltern und Kinder: In Betreuungseinrichtungen, in denen die Anmeldezahlen für eine Ganztagesgruppe nicht reichen, können Kinder künftig dennoch vor und nach den sechsstündigen (Kern-)Öffnungszeiten durch Kinderbetreuerinnen betreut werden, die Zeiten dafür werden flexibel vereinbart.