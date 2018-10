Dinge, die man am langen Wochenende machen kann

#1. IdeenWelt

Bastel-Fans kommen bei der „IdeenWelt“ in der Messe Wien voll auf ihre Kosten. Die Gäste erwarten eine Vielzahl an Tipps und Trick, von Basteln, Malen, Handarbeiten über Dekoration, bis hin zu neuen Ideen für die kreative Freizeitgestaltung mit Kindern. Das Workshop-Programm in den verschiedenen Themen-Werkstätten zeigt wie‘s geht und lädt zum Mitmachen, Ausprobieren und Einkaufen ein.

Wann: 25. bis 28. Oktober 2018

Wo: Messe Wien, 2., Messeplatz 1