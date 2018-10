Sommertourismus knüpft an goldene Zeiten an

Ferienkalender nur durch späte Ostern getrübt

Positiv ist der Kalender: Die weihnachtlichen Anreisetage am 22. und 29. Dezember sind ideal. Zudem kollidieren die holländischen Krokusferien in der zweite Februarhälfte nicht mit den Ferien in Bayern und Baden Württemberg im März. An den späten Ostern (21./22. April) wird es aber Einbußen geben. A. Moser