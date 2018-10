„Flüchtlingskoordination: In Tirol herrscht Chaos“

Verantwortung übernehmen

„Wenn sich Mitarbeiter der TSD hilfesuchend an uns wenden, dann wissen wir, dass der Hut brennt. Diese Mitarbeiter verzweifeln am Chaos und verlieren zunehmend das Vertrauen zu ihrem Arbeitgeber. Bei diesen Mitarbeitern handelt es sich um engagierte Menschen, denen eine ordentliche Betreuung der Asylwerber im Land wirklich am Herzen liegt. Das Chaos in der TSD reicht laut Bericht der Mitarbeiter von wechselnden Personalleitern bis hin zu komplett führungslosen Heimen in Telfs und Imst. Zustände, die so nicht mehr länger tragbar sind. Weder für die Mitarbeiter, noch für die zu betreuenden Asylwerber in den Heimen der TSD. Die Grüne Soziallandesrätin Fischer muss endlich Verantwortung übernehmen und mit den betroffenen Mitarbeitern eine zufriedenstellende Lösung finden. Gerade weil die Flüchtlingszahlen derzeit so niedrig sind, ergibt sich die Chance der Tiroler Soziale Dienste GmbH einen Neustart zu verpassen“, berichtet Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.