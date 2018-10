Blinde Liebe: Frau überwies 152.000 € an Betrüger

Der Sportler hatte einen Plan, er wollte ein Geschäft in Thailand eröffnen. Als Muay Thai-Boxer (die thailändische Art des Kickboxens). Dies nahm er zum Anlass, um sich Geld zu borgen: Zuerst 12.000 Euro, nach seinem Abflug weitere 7000 und so weiter. Das letzte Mal war er 2011 in Österreich - trotz allem hielt er die Beziehung via Internet über fünf Jahre am Leben. Und bat immer wieder um Geld. „Sie haben die Gutgläubigkeit und die wahnsinnige Naivität der Frau ausgenutzt“, schlussfolgerte Frau Rat. Dem konnte der 11-fach Vorbestrafte nicht viel entgegen zu setzen. Zudem hatte er bereits vor seiner Thailand-Reise massive Schulden. Und etliche Vorstrafen, allein acht einschlägige.