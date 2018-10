Die Mega-Stars in Wien: City4U traf „Die Lochis“

Roman und Heiko Lochmann, besser bekannt als Die Lochis, sind die aktuell berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Sieht man sich den Verlauf ihrer Karriere an, mag man kaum glauben, dass die beiden Multitalente gerade knapp volljährig sind. Die Lochis singen auf Deutsch und setzen sich mit ihren Songs in den Köpfen ihrer Hörer fest. Persönlich, emotional und mitreißend, mit noch mehr Power, neuen Beats und lauten wie auch leisen Tönen - so lässt sich ihr zweites Album wohl am besten beschreiben. Doch live auf Tour kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu: Ihre grenzenlose und absolut ansteckende Energie auf der Bühne, die sofort jeden packt - ob er nun ein Lochinator ist oder nicht. Schon vor dem letzten Auftritt in Wien traf City4U die beiden: