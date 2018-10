Gewinnen Sie Tickets für den Austrian Video Award!

Auch heuer laden krone.at und diego5 zum Austrian Video Award, bei dem sich die Stars aus YouTube & Co. die Klinke in die Hand geben. In den Kategorien „Gaming“, „Comedy“, „Beauty“, „Lifestyle & Fashion“, „Travel & Food“, „Sports“, „Music“, „Person of the Year“ und „Special Interest“ werden namhafte Stars und Sternchen nominiert und von einer Jury sowie vom Publikum in den jeweiligen Kategorien prämiert.