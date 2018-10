Trend: Fake-Wohnungen für perfektes Instagram-Foto

Eine Werbeagentur hat sich sogar komplett auf Influencer-Marketing spezialisiert und ein Appartement nur für Smartphone-Shootings hergerichtet. Hier findet sich alles, was das Hipster-Herz begehrt: Messing-Leuchten, Samtsofas, Backsteinwände und mehr. Ein perfektes Setting, um sich in Szene zu setzen. Das sich dieses Geschäft offenbar rentieren muss, zeigt sich an der Miete. Das Penthouse kostet das Team von „Village Marketing“ pro Monat angeblich 15.000 US-Dollar, entsprechend enorm muss der Umsatz sein.