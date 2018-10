„Die Naivität mancher Leute ist erschreckend“

CEO-Fraud, Ransomware und Hackerangriffe: Die abstrakte Welt des Internet macht es oft schwierig, herauszufinden, wo Gefahren versteckt sind. Nicht zuletzt deshalb ist in Österreich die Kriminalität im Netz in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Bei der 16. Sicherheitskonferenz der Donau-Universität im niederösterreichischen Krems warnten am Mittwoch hochkarätige Vortragende der IT-Branche vor den aktuellen Cyber-Bedrohungen, die noch immer stark unterschätzt würden. „Abzock-Methoden von Betrügern gab es schon vor der digitalen Ära. Mit der steigenden Vernetzung haben es Kriminelle jetzt aber umso leichter“, erklärt der Leiter des Zentrums für Infrastrukturelle Sicherheit, Walter Seböck.