Zwei Tage lange Rettungsaktion auf Hochalmspitze

Bereits am Montag hatten zwei ungarische Bergsteiger beim Abstieg von der Hochalmspitze einen Notruf abgesetzt, dass sie wegen totaler Erschöpfung nicht mehr in der Lage seien, selbst abzusteigen. Die beiden Ungarn wurden von Bergrettern der Ortsstelle Gmünd gerettet und in Sicherheit gebracht - krone.at berichtete.