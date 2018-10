24 Tonnen Buntmetall gestohlen: 40.000 € Schaden

In flagranti erwischt

Der 29-Jährige ging der Polizei am vergangenen Donnerstag gegen 23 Uhr bei der Kontrolle eines Metall verarbeitenden Unternehmens ins Netz, dem in den vorangegangenen Tagen zwei Mal Altmetall aus einem Container gestohlen wurde. Der Mann machte sich gerade an einem Altmetallcontainer hinter einem etwa zwei Meter hohen Absperrgitter zu schaffen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Bei seiner Einvernahme gab er die Diebstähle in Satteins zum Teil zu.