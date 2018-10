Öffi-Revolution auch im nördlichen Flachgau

„Wir haben mit den Öffentlichen Verkehrsmittel viel vor und stehen gerade in einem großen Umbruch“, erklärt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Bereits vor einigen Tagen entschied die Landesregierung die Öffis zu stärken und zum Beispiel die Lokalbahn zweispurig auszubauen, und die Tickets ab Dezember 2019 stark zu verbilligen. Zahlt man momentan noch 1028 Euro für die Jahreskarte, wird diese dann nur noch 495 Euro kosten und kann dafür im ganzen Flachgau und in der Kernzone fahren.

Am Mittwoch wurden die nächsten Schritte für eine Attraktivierung des Bus-Netzes im nördlichen Flachgau präsentiert. Diese werden bereits am 9. Dezember diesen Jahres umgesetzt. Der Mattseer Bürgermeister Rene Kuel, gleichzeitig Obmann im Gemeindeverband Flachgau II mit 14 Orten, ist von der Umsetzung begeistert: „Es sind alle Punkte die wird im Verband im Jänner 2017 vorgeschlagen haben, berücksichtigt worden.“ Die Liste der Verbesserungen für die rund 65.000 Bewohner des Gebiets ist lang:

* Linie 120: Der Schnellkurs MEX wird bis in die Stadt Salzburg zur Akademiestraße geführt. Start- und Endpunkt wird nicht mehr Mattsee, sondern die Gemeinde Palting (OÖ) sein. Ein Stundentakt wird auch am Sonn- und Feiertag eingeführt. Es wird eine direkte Anbindung zur Linie 132 mit Zuganschluss in Neumarkt kommen.

* Linie 126: Hier wird ein Kleinbus für den Ortsverkehr in Seekirchen eingeführt. Dieser bringt Gäste vom Ortszentrum zu jedem Zug in der Flachgauer Stadt. Auch die Sonnensiedlung wird während der Woche im Stundentakt angefahren.

* Linie 130: Wie bei der Linie 120 werden die MEX-Busse bis zur Akademiestraße verlängert. Ein Stundentakt kommt an Sonn- und Feiertagen.

* Linie 131: Eine neue Linienführung kommt. Von Berndorf über Eugendorf zum Bahnhof Hallwang mit Zuganschluss in Hallwang und Seekirchen.

* Linie 132: Die Strecke Mattsee-Neumarkt bekommt am Samstag einen Stundentakt.

* Linie 141: Ist ähnlich wie die 131 in Seekirchen. Mit einem Kleinbus wird der Hallwanger Bahnhof angefahren.

* Der neue Nachtbus: Um 0.30 Uhr und 2.30 fährt die neue Linie von Salzburg über Elixhausen, Obertrum und Berndorf nach Seeham.

„Wir hoffen damit, viele Leute zum Umsteigen zu motivieren“, sagt Schnöll, der auch nicht ausschließt mittelfristig manche Busspuren, wie etwa zwischen Obertrum und Elixhausen oder Seekirchen und Eugendorf. Sechs Millionen Euro laufen im kommenden Jahr rein in den Betrieb der Region Flachgau Nord. 1,6 Mio. kommen vom Regionalverband, der Rest vom Land. Felix Roittner