Hier gibt‘s die besten Martini-Gansln der Stadt

Rudis Beisl ist der Inbegriff für Wiener Küche, in dem kleinen aber feinen Lokal wird eine erlesene Auswahl an köstlichen Gerichten zubereitet. Typische österreichische Hausmannskost kommt hier frisch auf den Tisch. Bereits seit 2. Oktober kommt man bei Rudis Beisl in den Gansl-Genuss! Achtung: Vorbestellung notwendig!

Wo: 5., Wiedner Hauptstraße 88