Minus 25 Prozent auf „Die Nacht der Musicals“

Sich von den größten Klassikern der Musical-Geschichte verzaubern zu lassen - diese Möglichkeit hat man am 10. Jänner in der Wiener Stadthalle. Dort wird bei „Die Nacht der Musicals“ alles aufgeboten, was Rang und Namen hat. Bei uns bekommen Sie die Tickets für das Highlight für kurze Zeit um 25 Prozent ermäßigt.