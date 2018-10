Halloween-Special meets Birthday-Bash: 2 Jahre OMU

Das fleißige Team hinter der Bar hat sich speziell für diesen Abend zwei gruselige Cocktail-Kreationen überlegt. Aber auch die bekannten leckeren Cocktails, wie auch preiswerte „classic cocktails kissed by an OMU“ - also mit einem lustigen, frechen Twist findet man auf der Karte. Wie auch ausgewählte Weine und frisches, kühles Bier. Für jedes Instagram Posting mit OMU Verlinkung schenkt das Bar-Team einen leckeren Shot aus. Einem ausgelassenen Abend steht also nichts mehr im Wege.