Drogendealer verkauften Cannabiskraut an „Teenies“

Bereits seit Mai hatte die Polizei die Drogendealer im Visier. Am Freitag ging es dann ums Eingemachte: Um 5.15 Uhr „klopften“ mehr als 90 Beamte - mit Unterstützung der Cobra und mehreren Drogenspürhunden - bei acht Wohnungen gleichzeitig in Klagenfurt an.