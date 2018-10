„Vaginas im Dirndl“ rechnen mit Gangster-Rapper ab

„Diese Antwort ist keineswegs eine Kampfansage an deutsche Gangsterrapper, sondern ein lustvoller, frecher Aufruf an alle Menschen, den ganzen krassen Sexismus zu überdenken. Und es wird hoffentlich ein Ohrwurm. Dissen wollen wir keinen - vielmehr wollen wir eine Diskussion initiieren, wo Stimmen aller Beteiligten hörbar werden. Feminismus darf neben Köpfchen auch Humor haben und Spaß machen, oder?“, so die Vaginas im Dirndl.