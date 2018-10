Bursche bot Freund im Internet zum Verkauf an

Wie die Polizei München am Dienstag mitteilte, hatte bereits Anfang Jänner eine aufmerksame Internetnutzerin ein Online-Inserat gemeldet, in dem ein augenscheinlich minderjähriger Bursche für mehrere tausend Euro zum Verkauf angeboten wurde. In der mit einem Foto versehenen Anzeige wurde der etwa 12- bis 14-Jährige mit derben Begriffen angepriesen. So sollte es sich um einen „Fehlkauf“ handeln, das „Exemplar komme leider aus China“, „sei absolut minderwertig“ und würde „wirklich derbe stinken“, sodass ein „Ölwechsel“ zu empfehlen sei.