Darum sollten Sie ab jetzt mit Holz heizen

In einem Kaminholzkorb ist Ihr Feuerholz ordentlich verstaut. Dieses Modell aus gefilzten Kunsstoffasern lässt sich aber nicht nur für Kaminholz, sondern auch für andere Zwecke einsetzen. So können Sie darin zum Beispiel auch Zeitungen oder Hausschuhe verstauen. Der Korb ist robust und lässt sich bequem an zwei Henkeln tragen. Dank des schlichten Designs passt er in jeden Haushalt.



Fassungsvermögen: ca. 51 Liter

Maße: 44 x 36 x 37 cm

Gewicht: 790 g

Max. Belastbarkeit: ca. 50 kg

Preis: 15,79 €

Hier geht‘s zum Kaminholz-Korb.