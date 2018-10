Ronaldos Juventus besiegt Mourinhos United 1:0

Gegen sein ehemaliges Team und gegen seinen ehemaligen Trainer tritt Weltstar Cristiano Ronaldo an diesem Abend in Manchester an (21:00 Uhr). Jose Mourinho erlebt, ähnlich, wie CR7, alles andere als leichte Tage auf der Trainerbank von Manchester United. Zudem kommt heute der Champions-League-Favorit Juventus auf die Old Trafford, was viel Spannung vermuten lässt. Deutschlands kriselnde Rekordmeister Bayern München trifft um 19:00 Uhr auf den griechischen Meister AEK Athen. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.