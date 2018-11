Reise ins Dschungel-Paradies

Um ins Paradies zu kommen, dauert es schon ein bisschen. Allerdings ist die anstrengende Anreise in dem Moment vergessen, sobald das Auge das türkisblaue Meer erblickt. Urlaub und Erholung sind die Botschaften, die jeder sofort spürt, sobald er den Steg betritt, der sozusagen die Pforte zum Ferienglück darstellt. Ein Boot bringt die Gäste in kurzer Zeit zum Resort, vermittelt Insel-Gefühl. Tatsächlich handelt es sich um eine Halbinsel, die allerdings nur vom Meer her erreichbar ist und wo es keine Autos gibt. Nur Natur, in die sich die Villen des luxuriösen Six Senses Resorts perfekt einfügen. Wer nun den Luxus mit goldenen Wasserhähnen oder verspielten Accessoires erwartet, wird enttäuscht, denn in Wirklichkeit handelt es sich um intime Ruheoasen an einzigartig schönen Plätzen dieser Welt, wo Nachhaltigkeit nicht nur ein modernes Schlagwort ist, sondern täglich gelebt wird.