„Im Jahr 2040 nicht genügend leistbarer Wohnraum!“

Im Schnitt sind Frau und Herr Österreicher bereit, 724 Euro für das Wohnen im Monat auszugeben, wobei die Städter (624 Euro) nicht so tief in die Tasche greifen wollen als die, die am Land leben (805 Euro).



Spannendes Ergebnis auch zum Thema Arbeitsmarkt der Zukunft

Mehr als acht von zehn Österreichern fürchten, dass die Digitalisierung noch mehr Jobs kosten wird, und ebenso viele denken, dass häufige Job-Wechsel Alltag sein werden.