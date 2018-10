Aus Plastik wird nun Öl gewonnen

„Durch diese Technologie können wir aus 100 Kilo Verpackungsmaterial 100 Liter Rohöl in der Stunde gewinnen“, so OMV-Experte Manfred Leitner. Nach einer ersten Testanlage ist jetzt eine noch größere in Betrieb gegangen. Ziel des Verfahrens: Dieses Rohöl wieder in Treibstoffe zu verwandeln. Ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft also! Inzwischen wird mit Spannung die für Mittwoch im EU-Parlament angesetzte Abstimmung über ein weitreichendes Plastikverbot erwartet. Wie berichtet, hatte der Umweltausschuss dafür die Weichen gestellt.