Austria trennt sich von Coach Frankie Polanz

Mit Robert Micheu wird ein weiteres Urgestein aus Kärnten die Kampfmannschaft übernehmen. Der 43-Jährige absolvierte insgesamt 84 Spiele für die Admira und den LASK in der Bundesliga sowie 194 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich.



In dieser Woche wird die Mannschaft interimistisch von Co-Trainer Christian Schreiber und Alfred Roth beim Auswärtsspiel in Lafnitz betreut, ab Montag wird dann Robert Micheu übernehmen. Damit erlebt er beim Heimspiel gegen Ried (2. November) sein violettes Trainerdebüt.