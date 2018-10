Schleppen, schrauben, hämmern: Die WG schwitzt

Das haben sich die Influencer nicht so anstrengend vorgestellt: In der WG wird geschleppt, geschraubt, gehämmert. Sie alle geben ihr Bestes - aber den Einzug haben sie sich einfacher vorgestellt. Ob sie das alles schaffen und wer schneller einen Sessel zusammenbauen kann, seht ihr in dieser Folge. Schweiß und Tränen inklusive.