Jetzt beginnt die Zeit der Dämmerungseinbrecher

Tipps bei anwesendem Täter:

• Erwecken Sie den Eindruck, dass Sie nicht alleine sind (Rufen sie beispielsweise: „Helmut! Hörst du das?“).

• Drehen Sie das Licht auf.

• Ermöglichen Sie dem Täter die Flucht, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg

• Vermeiden Sie jede Konfrontation, sonst könnte die Situation eskalieren

• Merken Sie sich möglichst viele Details zur Person des Täters.

• Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an und geben Sie bekannt, wie viele Täter Sie gesehen haben und in welche Richtung sie geflüchtet sind. Halten Sie telefonische Verbindung mit der Polizei.

• Verlassen Sie das Haus oder die Wohnung und warten Sie auf der Straße auf die Polizei.