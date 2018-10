Eine Super-Nanny für Harry und seine Meghan

Aber warum nur finden ausgerechnet so viele prominente Eltern an der Super-Nanny Connie Gefallen? Im ständig überdrehten Hollywood kommt vor allem ihre Südstaaten-Gelassenheit gut an. Connie verkörpert die Tradition der warmherzigen gepolsterten lieben Mama, und sie sorgt für eine willkommene Dosis Normalität in den Society-Haushalten.