Die lustigste Art Ihr Geld anzulegen

Erinnern Sie sich noch an die Weltspartage Ihrer Kindheit? Mit ganzem Stolz trug man die prallgefüllte Spardose zur Bank, wo bereits ein Tisch voller Geschenke zur Belohnung warteten. Heute sieht unser Verhältnis zum Sparen etwas anders aus. Zwar achten wir beim Einkaufen auf den Preis und versuchen Schnäppchen zu ergattern, aber bewusst Geld weglegen macht fast keiner mehr - was ziemlich schade ist.



Denn mit dem genauen Guthaben vor Augen ist man eher verführt sich das ein oder andere zu gönnen. Das Geld in der Spardose bleibt hingegen unangetastet und nach einer Weile verliert man auch den Überblick über die eingeworfene Menge - was die Freude beim Entleeren umso größer macht. Dieses Gefühl lässt sich sogar noch steigern - und zwar mit einer lustigen Spardose.