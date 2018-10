Lieblingsfilm kommt nun per Lieferservice

Eine neue Initiative

In Klagenfurt will sich einer der Letzten seiner Art der Übermacht aus dem Netz nicht beugen. Seit Langem kämpft Ingo Kowatsch von der Videothek „Bellissimo“ gegen „Netflix“, „Amazon prime“, „Apple TV“, „Sky“ und Co. Nach dem Einführen einer „Flatrate“ – ein Fixabo zum Festpreis – folgt der neueste Coup: Kunden bekommen ihre Lieblingsfilme per Lieferservice. Kowatsch zur Novität in der Branche: „Viele haben einfach keine Zeit, um selbst in die Videothek zu kommen.“