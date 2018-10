Wie Sie bei einem Umzug auch sparen können

Überblick verschaffen und ausmisten

Grundsätzlich bietet ein Umzug immer auch die Gelegenheit, einmal in Ruhe zu kontrollieren, was Sie noch benötigen und was Sie guten Gewissens entsorgen oder sogar verkaufen können. Schauen Sie doch einmal nach, ob Sie wirklich alle Ihre Versicherungen benötigen oder das ein oder andere Kleidungsstück aus dem Schrank nicht einen anderen Besitzer verdient hat. Seien Sie dabei streng zu sich selbst und halten Sie sich an folgenden Grundsatz: Auf all das, was Sie in den letzten 12 Monaten nicht genutzt haben, können Sie verzichten. Müssen Sie weniger Gegenstände, Möbel und Accessoires in Ihrer neuen Wohnung unterbringen, haben Sie nicht nur mehr Platz, sondern auch Zeit, um sich den wirklich wichtigen To-dos nach dem Umzug zu widmen.