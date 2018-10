Mit dem XXXL-Transporter durch Wien! Geht das gut?

Endlich ist es soweit - die Möbel sind abholbereit! Dafür haben sich Marie Curie und Dzeni beim XXX-Lutz einen XXL-Transporter organisiert. In der WG werden sie auch schon sehnsüchtig erwartet, denn der Rest der Bewohner will endlich mit dem Aufbau und Einräumen beginnen. Doch das riesige Auto will erst einmal unfallfrei durch die Stadt bewegt werden. Wie die Fahrt vom Möbelhaus zur Wohnung läuft, könnt ihr in diesem Video sehen.