Ärzte holen Patient 120 Nägel aus dem Magen

In Äthiopien haben Ärzte mehr als 120 Nägel und andere scharfe Gegenstände aus dem Magen eines Patienten entfernt. Insgesamt hätten sie operativ 122 rund zehn Zentimeter lange Nägel, vier Reißnägel, zwei Nadeln, einen Zahnstocher und mehrere Glasscherben herausgeholt, sagte der Chirurg Dawit Teare vom St. Paul‘s Hospital in Addis Abeba am Montag.