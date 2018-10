Tirols Gletscher laden schon zum Wintervergnügen

Schauplatz Ötztal:Vom Pitztal ins Ötztal ist es nur ein Sprung. Hier - am Rettenbachferner in Sölden - werden sich am 27./28. Oktober Marcel Hirscher und Co. messen. Nach dem Weltcupauftakt gehören die Pisten aber ganz den Hobbysportlern. In der Nähe des rasanten Weltcuphangs verbindet ein Tunnel den Rettenbachgletscher mit dem Tiefenbachgletscher. Sanft und breit sind dort die Pisten, geeignet für weniger geübte Wintersportler oder all jene, die es gemütlich mögen. James Bond mag es spektakulär! Er ging hier oben auf Verbrecherjagd. Für seine Fans wurde direkt auf dem Gletscher heuer die cineastische Erlebniswelt „007 Elements“ auf 3048 Meter Seehöhe eröffnet. Die Ausstellung lässt die Besucher voll und ganz in die Welt von James Bond abtauchen.