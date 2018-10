Nationalfeiertag: Panzer gehen in Wien in Stellung

Mit einer großen Info- und Leistungsschau stellt sich das Bundesheer wieder in die Auslage. Schon am Montag wurde schweres Gerät in die Wiener Innenstadt verlegt, den Auftakt machten einige Panzerfahrzeuge, am frühen Nachmittag war die Landung von zwei Hubschraubern der Typen AB 212 und OH 58 KIOWA auf dem Heldenplatz geplant.