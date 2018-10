Mord in Zell: Zeugin von Vergangenheit eingeholt?

Die Ermittlungen nach dem Mord in Zell am See in Salzburg laufen auf Hochtouren: Gefundene Patronen und Hülsen werden im Labor untersucht, zudem weitere Bekannte des Opfers, der bildhübschen Irene P. (20), befragt. Ihre Kontakte zu einer türkischstämmigen Clique könnten ihr zum Verhängnis geworden sein. Die Fahndnung nach einem tatverdächtigen Türken läuft ...