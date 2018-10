Wiener Kult-Club feiert 111-jähriges Bestehen

Das legendäre “Cabaret Fledermaus“ feiert am Donnerstag, dem 25. Oktober, sein bereits 111-jähriges Bestehen und lädt zu einer Birthday-Party at its best! Die Resident-DJs der verschiedenen Club-Formate geben sich in der Kult-Location ein Stelldichein und sorgen für einen bunten musikalischen Mix aus Pop und Rock der letzten Jahrzehnte. Zu Mitternacht sorgt der "Apostel des Falken" live on stage für eine sensationelle Show.